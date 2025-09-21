صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج : دوران ہفتہ 3 ہزار 597 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں نہ صرف 100 انڈیکس نے نئی بلندیاں چھوئیں بلکہ مارکیٹ کپیٹلائزیشن میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 3 ہزار 597 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ہوا اور انڈیکس 2.30 فیصد اضافے کے ساتھ 1 لاکھ 58 ہزار 37 پوائنٹس پر بند ہوا۔اس دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1 لاکھ 59 ہزار 337 پوائنٹس تک جا پہنچی، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے ۔ اسٹاک ایکسچینج رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران حصص کی خرید و فروخت کا حجم 7 ارب 71 کروڑ شئیرز رہا، جن کی مالیت 251 ارب روپے کے قریب رہی۔دوسری جانب، شئیرز کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مارکیٹ کپیٹلائزیشن میں بھی غیر معمولی تیزی دیکھی گئی اور ایک ہفتے کے دوران 385 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ یوں پہلی مرتبہ مارکیٹ کپیٹلائزیشن بڑھ کر 18 ہزار 574 ارب روپے کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔اسٹاک ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی، معاشی استحکام کے اشاریے اور کارپوریٹ نتائج کی بہتری نے مارکیٹ کے رجحان کو مثبت سمت میں موڑ دیا ہے۔

