پاکستانی کینو کو نئی منڈیوں تک رسائی دلائیں گے، حکومت کا عزم
اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کینو سمیت ترشاوہ پھلوں کی برآمدات کے فروغ کے لئے کاشتکاروں، پروسیسنگ فیکٹریوں اور برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔
وزیر نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن (ڈی پی پی)پاکستانی ترشاوہ صنعت کو عالمی سینیٹری اور فائیٹو سینیٹری (SPS)معیار سے ہم آہنگ کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پرعزم ہے کہ پاکستانی کینو نہ صرف اپنی روایتی منڈیوں میں مقام قائم رکھے گا بلکہ وسطی ایشیا، روس، مشرقِ وسطیٰ، افریقہ اور یورپی یونین جیسی نئی منڈیوں میں بھی کامیاب رسائی حاصل کرے گا۔رانا تنویر حسین نے کینو کی برآمدات میں سہولت فراہم کرنے پر ڈی پی پی کی کوششوں کو سراہا، خاص طور پر برآمدی کھیپ میں غیر ضروری کیڑے مار ادویات کی جانچ کم کرنے کے اقدامات کوسراہا ۔ انہوں نے کہا کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے لئے نئے برآمد کنندگان کی رجسٹریشن تجارتی مواقع بڑھانے کی اہم پیش رفت ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ڈی پی پی نے سٹر س ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی پوسٹ انٹری قرنطینہ سہولیات کو تسلیم کر لیا ہے ، جس سے بیماریوں کے خلاف مزاحم اور بے بیج اقسام متعارف کرانے کی راہ ہموار ہوگی۔ مزید برآں، سرگودھا میں ڈی پی پی کا عارضی دفتر قائم کیا گیا ہے تاکہ برآمدی کھیپ کی بروقت کلیئرنس اور کاشتکاروں کو فوری سہولت دی جا سکے ۔وزیر نے بتایا کہ روسی وفد سے حالیہ ملاقات حکومت کی برآمدات بڑھانے کی سنجیدہ کوششوں کا ثبوت ہے ۔ مزید لیبارٹریوں کو بھی تسلیم کیا گیا ہے تاکہ زرعی اجناس کی جانچ کے عمل کو تیز تر بنایا جا سکے ۔رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت کی توجہ صرف تازہ پھلوں تک محدود نہیں بلکہ بے بیج کینو، جوس، کنسنٹریٹ اور ایسینشل آئل جیسی ویلیو ایڈڈ مصنوعات کو فروغ دینے پر بھی ہے ۔ اس مقصد کے تحت کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کو جدید تکنیک اور معیار پر عمل درآمد کی تربیت دینے کے لئے ورکشاپس بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔