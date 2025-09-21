پاکستان، سعودی عرب دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل قرار
کراچی(بزنس رپورٹر)ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈویلپرز (آباد) کے چیئرمین محمد حسن بخشی نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹیجک دفاعی معاہدے کو ملکی کاروباری و تعمیراتی برادری کے لیے تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ نہ صرف دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو نئی وسعت دے گا بلکہ اس کے دور رس اثرات خطے کی سیاست، معیشت اور عالمی تعلقات پر بھی مرتب ہوں گے۔ آباد کی جانب سے جاری بیان میں حسن بخشی نے صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور کابینہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان اس معاہدے کا ہونا دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چیئرمین آباد کا کہنا تھا کہ یہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے اتحاد اور مشترکہ طاقت کی علامت ہے۔ سعودی ولی عہد نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔