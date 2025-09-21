صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا

  • کاروبار کی دنیا
انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے روپے کی قدر میں بہتری دیکھنے میں آئی، جس کے باعث امریکی ڈالر سمیت کئی بڑی کرنسیوں کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ چند غیر ملکی کرنسیاں معمولی مہنگی بھی ہوئیں۔

فاریکس رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے سستا ہوا اور 281 روپے 55 پیسے سے کم ہوکر 281 روپے 46 پیسے پر بند ہوا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 پیسے کمی کے بعد 282 روپے 50 پیسے پر آگیا۔ یوں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق کم ہوکر 1روپے 4پیسے رہ گیا۔علاوہ ازیں یورو 16پیسے اضافے کے بعد 335روپے 5پیسے کا ہوگیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ: آج پاک بھارت دوسرا ٹاکرا، متنازع ریفری پائیکرافٹ کا پھر تقرر

آئی او سی کا کھیلوں میں سیاست کیخلاف ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان

سوریا کمار یادو نے ‘ہینڈشیک تنازع‘ پر چُپ سادھ لی

برلن میراتھون آج ،کئی پاکستانی رنرز شریک

کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ:پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی

شجاعت باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین نہیں بنے :ق لیگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak