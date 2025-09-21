انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے روپے کی قدر میں بہتری دیکھنے میں آئی، جس کے باعث امریکی ڈالر سمیت کئی بڑی کرنسیوں کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ چند غیر ملکی کرنسیاں معمولی مہنگی بھی ہوئیں۔
فاریکس رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے سستا ہوا اور 281 روپے 55 پیسے سے کم ہوکر 281 روپے 46 پیسے پر بند ہوا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 پیسے کمی کے بعد 282 روپے 50 پیسے پر آگیا۔ یوں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق کم ہوکر 1روپے 4پیسے رہ گیا۔علاوہ ازیں یورو 16پیسے اضافے کے بعد 335روپے 5پیسے کا ہوگیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔