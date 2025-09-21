کاٹن مارکیٹ : ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی
کراچی(این این آئی)مقامی کاٹن مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی رہی۔ سیلابی اور بارشی مال کا بھاؤ فی من 14800 تا 15200 روپے چل رہا ہے جبکہ اچھی روئی کا بھاؤ کوالٹی اور پیمنٹ کنڈیشن کے حساب سے فی من 15300 تا 16000 روپے چل رہا ہے۔
تباہ کن بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خصوصی طور پر صوبہ پنجاب کے کئی علاقوں میں کپاس کی فصل کو بہت نقصان ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ۔پاکستان بزنس فورم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ایک خط کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ زرعی شعبے کی بحالی کے لیے اہم سفارشات پیش کر دیں۔فورم نے تجویز دی ہے کپاس کی بحالی کے لیے آئندہ دو سالوں کے لیے 18 فیصد سیلز ٹیکس موخر کیا جائے تاکہ کپاس کے کاشتکاروں کو ریلیف مل سکے۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق 15 ستمبر 2025 تک ملک بھر میں کپاس کی مجموعی آمد 20 لاکھ 4 ہزار 384 گانٹھیں ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 40 فیصد زیادہ ہیں۔ کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کی سپاٹ ریٹ کمیٹی نے سپاٹ ریٹ میں فی من 500 روپے کمی کر کے 15300 روپے کے بھاؤ پر بند کیا۔