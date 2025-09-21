صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاٹن مارکیٹ : ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی

  • کاروبار کی دنیا
کاٹن مارکیٹ : ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی

کراچی(این این آئی)مقامی کاٹن مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی رہی۔ سیلابی اور بارشی مال کا بھاؤ فی من 14800 تا 15200 روپے چل رہا ہے جبکہ اچھی روئی کا بھاؤ کوالٹی اور پیمنٹ کنڈیشن کے حساب سے فی من 15300 تا 16000 روپے چل رہا ہے۔

تباہ کن بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خصوصی طور پر صوبہ پنجاب کے کئی علاقوں میں کپاس کی فصل کو بہت نقصان ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ۔پاکستان بزنس فورم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ایک خط کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ زرعی شعبے کی بحالی کے لیے اہم سفارشات پیش کر دیں۔فورم نے تجویز دی ہے کپاس کی بحالی کے لیے آئندہ دو سالوں کے لیے 18 فیصد سیلز ٹیکس موخر کیا جائے تاکہ کپاس کے کاشتکاروں کو ریلیف مل سکے۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق 15 ستمبر 2025 تک ملک بھر میں کپاس کی مجموعی آمد 20 لاکھ 4 ہزار 384 گانٹھیں ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 40 فیصد زیادہ ہیں۔ کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کی سپاٹ ریٹ کمیٹی نے سپاٹ ریٹ میں فی من 500 روپے کمی کر کے 15300 روپے کے بھاؤ پر بند کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آکسفورڈ یونیورسٹی :طلبا کو چیٹ جی پی ٹی تک مفت رسائی

انفلوئنسرز سال 2050میں کیسے دکھائی دیں گے ؟

صبح سویرے فائبر والی غذا لینا صحت کیلئے بیحد فائدہ مند

ناسا نے 6000نئے سیاروں کی تصدیق کردی

63سالہ خاتون کی اپنے سے آدھی عمر کے شخص سے شادی

نان اسٹک برتن دشمن نہیں، مگر استعمال میں احتیاط ضروری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak