پاک سعودی معاہدہ جغرافیائی سطح پر بڑی کامیابی ،افتخار ملک
لاہور (اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ پاک سعودی اسٹریٹجک، تاریخی و دفاعی معاہدے سے پوری امت مسلمہ کے مابین اتحاد کی راہ ہموار ہو گی تاکہ ان کے خلاف کسی بھی بیرونی جارحیت کو ناکام بنایا جا سکے۔
اتوار کو ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس معاہدہ کا بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بلاشبہ یہ پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور جغرافیائی سطح پر بڑی کامیابی ہے ۔ یہ معاہدہ محض دو طرفہ مفاہمت نہیں بلکہ عالم اسلام کے دو اہم ستونوں کے درمیان غیر متزلزل اتحاد کی علامت ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کیلئے یکجہتی، طاقت اور لچک کے ایک نئے باب کا آغاز ہے ۔ پاک سعودیہ معاہدہ سے پوری مسلم دنیا کو بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔