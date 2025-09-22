صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی کو سی ای او ایوارڈ سے نوازا گیا

آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی کو سی ای او ایوارڈ سے نوازا گیا

کراچی(بزنس ڈیسک)آئی بی اے کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈاکٹر ایس اکبر زیدی کو سی ای او سمٹ میں باوقار سی ای او ایوارڈ سے نوازا گیا۔

 یہ ایوارڈ سی ای او کلب پاکستان اور ورلڈ سی ای او فورم کی میزبانی میں منعقدہ تقریب کے دوران پیش کیا ۔یہ ایوارڈ ڈاکٹر زیدی کی شاندار قیادت ، وژن اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم میں اُن کی انقلابی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے ۔ ان کی قیادت میں آئی بی اے نے نہ صرف تعلیمی معیار کو مزید مستحکم کیا بلکہ عالمی سطح پر شراکت داریوں کو فروغ دیا۔ حال ہی میں آئی بی اے نے اے اے سی ایس بی ایکریڈیٹیشن حاصل کی جس کے بعد آئی بی اے دنیا کے اعلیٰ ترین چھ فیصد بزنس اسکولز میں شامل ہو گیا ہے ۔

 

