نوجوانوں فرقان اور حسان نے پاشا ایوارڈ حاصل کرلیا
لاہور (اسٹاف رپورٹر) پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن (پاشا)کی جانب سے پاشا آئی سی ٹی ایوارڈ 2025ء کا انعقاد کیا گیا۔ ایوارڈزکے لئے 1700 کمپنیوں اور انجینئرز نے اپنے اسمارٹ آپس بھیجے تھے جن میں سے 51منتخب خوش نصیبوں کو پاشا ایوارڈز سے نوازا گیا۔
پاشا ایوارڈز کا اعلان 10 مرکزی اور 41سب کیٹیگریز میں کیا گیا۔کراچی میں سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علم فرقان حبیب صدیقی کے اسٹارٹ آپ حساب دوست کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کو پارٹنرفاسٹ یونیورسٹی کے طالب علم حسان اللہ اور فرقان حبیب صدیقی نے پاشا ایوارڈ وصول کیا۔فرقان حبیب صدیقی نے کوانٹی نیشیا کمپنی کی بنیاد رکھتے ہوئے حساب دوست ایپ متعارف کرائی ۔انہوں نے بتایا کہ حساب دوست ایپ گھریلو صارفین اور کمپنیوں دونوں کے لئے مفید ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ماہانہ اور سالانہ اخراجات کو اے آئی کے ذریعے تیار ایپ حساب دوست پر ڈال کر اخرجات کنٹرول کرسکتے ہیں ۔فرقان نے بتایا کہ یہ ایپ انڈسٹریز کیلئے بھی مفید ہے اور اسکے صارفین میں روز بروز اضافی ہورہا ہے ۔انہوں نے کہاکہ محدود وسائل میں کئی مشکل حالات مالی مسائل کے باوجود ایپ تیار کی ہے اور اب اسے مزید آپ گریڈ کررہے ہیں۔