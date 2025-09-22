آئی ٹی سی این ایشیا کا آغازکل سے کراچی ایکسپو میں ہوگا
کراچی(اے پی پی) 26ویں آئی ٹی سی این ایشیا 2025 کا شاندار آغاز 23 ستمبر سے کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوگاجو 25 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس تاریخی ایونٹ کا انعقاد معروف تنظیم ای کامرس گیٹ وے پاکستان کی جانب سے وزارتِ آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام اور اسپیشل انوسٹمنٹ فیسلی ٹیشن سینٹر (ایس آئی ایف سی)کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔
تقریب کا باقاعدہ افتتاح وفاقی وزیر برائے آئی ٹی و ٹیلی کام شزہ فاطمہ خواجہ کریں گی۔ تین روزہ ایونٹ میں پاکستان بھر کے ساتھ دنیا کے 25 سے زائد ممالک کے نمائندگان، ٹیکنالوجی ماہرین، سرمایہ کار، سٹارٹ اپس، پالیسی ساز، سفارت کار اور کاروباری شخصیات شرکت کریں گی۔ ایونٹ میں 700 سے زائد نمائش کنندگان اور 100 غیر ملکی مندوبین جدید ٹیکنالوجیز، بالخصوص آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی)، سائبر سیکیورٹی اور 5G ٹیکنالوجیز کی نمائش کریں گے ۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے گروپ ڈائریکٹر عمیر نظام نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر صرف ایک صنعت نہیں بلکہ معاشی تبدیلی کا انجن ہے ۔