پاک افغان 8زرعی اجناس پر ٹیرف27فیصد کردیا گیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور افغانستان کے درمیان 8 زرعی اجناس پر ٹیرف 60 فیصد کم کر کے 27 فیصد کردیا گیا۔ کسٹم حکام کے مطابق افغانستان سے برآمد کی جانے والی اجناس میں انگور، انار ، سیب اور ٹماٹر شامل ہیں جبکہ پاکستان سے افغانستان بھیجے جانے والے پھلوں میں آم، کینو، کیلا اور آلو شامل ہیں۔
ٹڈاپ نے قانونی پیچیدگیوں سے متعلق چمن زون کیلئے اقدامات شروع کردیے ہیں۔ٹڈاپ کے مطابق سرٹیفکیٹ آف اوریجن کے حامل درآمد و برآمد کنندگان 30 فیصد ٹیرف کمی کا فائدہ لے سکتے ہیں، ایکسپورٹ کنسائنمنٹ کیلئے سرٹیفکیٹ آف اوریجن لینا ضروری ہوگا۔کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ ٹیرف معاہدے کے تحت افغانستان سے انگور اور انار بڑے پیمانے پر برآمد ہونگے جبکہ پاکستان سے کیلا، آم اور آلو کی ٹیرف کمی معاہدے کے تحت درآمد شروع ہوگی۔حکام کے مطابق ایک سالہ معاہدہ پچھلے ماہ کابل میں پاک افغان وزارت صنعت و تجارت کے مابین ہوا تھا، پہلی مرتبہ ایک سالہ آزمائشی معاہدہ اگلے سال یکم اگست تک نافذ العمل رہے گا۔