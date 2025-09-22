صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمائش کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ، کارپٹ مینو فیکچررز

  • کاروبار کی دنیا
نمائش کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ، کارپٹ مینو فیکچررز

لاہور (آن لائن)41ویں عالمی نمائش کے چیئرمین ریاض احمد نے کہا کہ کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اورٹڈاپ کے اشتراک سے 7سے 9اکتوبر لاہور میں منعقد ہونے والی ہاتھ سے بنے قالینوں کی نمائش کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔۔۔

روایتی حریف بھارت کی جانب سے اسی طرز کی نمائش کااعلان یقینی طور پر چیلنج ہے جس کے پیش نظر پاکستانی منتظمین عالمی نمائش کی کامیابی کیلئے بھرپور عزم کے ساتھ دن رات کوشاں ہیں۔ ان خیالات کا اظہارا نہوں نے ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ چیئرمین ریاض نے کہا کہ پاکستان میں منعقد ہونے والی عالمی نمائش میں مختلف خطوں کے 40ممالک سے 100سے زائد غیر ملکی کمپنیاں شریک ہوں گی ،قوی امید ہے کہ یہ نمائش نہ صرف ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو بھرپور تقویت دے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت سے جنگ بندی ہوچکی، امن اور برابری کی بنیاد پر مسائل کا حل چاہتے ہیں : شہباز شریف

مریم نواز کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

پاکستان پرامن دنیا کیلئے کردار ادا کرنے کو تیار : صدر زرداری

قادیانیوں اور انکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے : تحفظ ختم نبوت کانفرنس

عوام 29 ستمبر کی ہڑتال سے دور رہیں : وزیراعظم آزاد کشمیر

خارجہ پالیسی نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، رانا تنویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak