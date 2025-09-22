نمائش کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ، کارپٹ مینو فیکچررز
لاہور (آن لائن)41ویں عالمی نمائش کے چیئرمین ریاض احمد نے کہا کہ کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اورٹڈاپ کے اشتراک سے 7سے 9اکتوبر لاہور میں منعقد ہونے والی ہاتھ سے بنے قالینوں کی نمائش کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔۔۔
روایتی حریف بھارت کی جانب سے اسی طرز کی نمائش کااعلان یقینی طور پر چیلنج ہے جس کے پیش نظر پاکستانی منتظمین عالمی نمائش کی کامیابی کیلئے بھرپور عزم کے ساتھ دن رات کوشاں ہیں۔ ان خیالات کا اظہارا نہوں نے ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ چیئرمین ریاض نے کہا کہ پاکستان میں منعقد ہونے والی عالمی نمائش میں مختلف خطوں کے 40ممالک سے 100سے زائد غیر ملکی کمپنیاں شریک ہوں گی ،قوی امید ہے کہ یہ نمائش نہ صرف ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو بھرپور تقویت دے گی۔