معیشت جلد بر ق رفتاری سے عروج حاصل کریگی،قاری حبیب
لاہور(این این آئی)ٹیکس ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے چیئرمین قاری حبیب الرحمن زبیری نے کہا ہے کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ دنیا میں سلامتی اورامن کے حصول کیلئے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔۔۔
وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور ناں میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے ، پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہوتے ہی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ایک لاکھ 58ہزار سے عبور کرگیا اور دوسرا ریکوڈک منصوبہ 7.7ارب ڈالر کی منظوری بھی ہو گئی ۔وہ ٹیکس بارز ممبران سے گفتگو کر رہے تھے ۔حبیب الرحمن زبیری نے کہا کہ جو حالات بن رہے ہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت بر ق رفتاری سے عروج حاصل کرے گی،ملکی جی ڈی پی 500ارب ڈالر کے ہندسے کوبہت جلد عبور کر لے گا اور پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی 15فیصد کی حد کو چھو لے گا ۔