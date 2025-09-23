اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،12ارب خسارہ
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں جاری تیزی کو کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی بریک لگ گیا ۔مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون سے ہوا۔
تاہم تقریبا 95 ارب روپے کے حصص سودوں کی ادائیگیوں کے دباؤ اور ان کی فروخت کے رجحان سے 100 انڈیکس دوران کاروبار مندی کا شکار ہوکر 1 لاکھ 58 ہزار کی حد سے گر کر 1 لاکھ 57 ہزار کی حد پر آگیا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 482 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 57 ہزار 554 پوائنٹس پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 217 پوائنٹس کی کمی سے 48034پوائنٹس اور آل شیئر انڈیکس 44 پوائنٹس کی کی سے سے 96873 پوائنٹس پر بند ہوا۔پرافٹ ٹیکنگ اور ٹیکنیکل کریکشن سے مجموعی سرمائے کی مالیت 12 ارب کی کمی سے 18 ہزار 562 ارب روپے پر آگئی۔مجموعی طو رپر 483 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 209 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 252 میں کمی اور 22 میں استحکام رہا۔گزشتہ روز1 ارب 66 کروڑ مالیت کے حصص کا کاروباری حجم 60 ارب 90 کروڑ رہا۔