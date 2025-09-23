سونا، چاندی تاریخ کی بلند ترین سطح پر،ڈالر سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)سونے کے ساتھ چاندی کو بھی پر لگ گئے، مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
ادھرانٹربینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر گھٹ گئی تاہم اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مستحکم رہی۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 34 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3719 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 3400 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 3 لاکھ 93 ہزار 700 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2915 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 37 ہزار 534 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ ہفتے کو سونے کی فی تولہ قیمت 2800 روپے کے نمایاں اضافے سے 3 لاکھ 90 ہزار 300 روپے پر پہنچ گئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 63 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4595 روپے پر جاپہنچیں۔دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.45 روپے کا ہوگیا۔یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ڈالر کے مقابلے روپیہ 9 پیسے یا 0.03 فیصد کی بہتری سے 281.46 روپے پر بند ہوا تھا۔ادھر اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 282روپے 50پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔