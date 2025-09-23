صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں48ارب کے 48320سودے

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 48ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد48320رہی۔

زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 27.987 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیزبذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 8.137 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 3.213 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.851 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.645 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.387 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 557.250 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 394.331 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 353.996 ملین روپے اورقدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 289.268 ملین روپے ریکارڈکی گئی۔

