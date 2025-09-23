صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوبلی لائف اور یو بی ایل کا اقدام، نئی پروڈکٹ متعارف

جوبلی لائف اور یو بی ایل کا اقدام، نئی پروڈکٹ متعارف

کراچی(بزنس رپورٹر)جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ (جے ایل آئی)اور یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ (یو بی ایل)نے صارفین کو بہتر مالی تحفظ اور طویل المدتی فائدہ فراہم کرنے کیلئے ایک اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔

اس شراکت داری کے تحت ایسی منفرد انشورنس پروڈکٹ متعارف کرائی گئی ہے جو صارفین کو ابتدائی طور پر ہی سرمایہ کاری کا منافع برابر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے ، میچورٹی پر باضمانت سہولیات دیتی ہے ، فکسڈ سرنڈر بینیفٹ کی سہولت میسر ہے ، ریورژنری بونس اور وفات کی صورت میں مجموعی بیمہ کے علاوہ اضافی تحفظ فراہم کرتی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی اس پروڈکٹ میں صارفین کے لیے خودکار پریمیم لونز اور پالیسی سے فائدہ اٹھانے کی سہولت بھی شامل ہے ۔ اس پروڈکٹ کا مقصد یہ ہے کہ صارفین نہ صرف اپنی سرمایہ کاری سے اصل فائدہ حاصل کریں بلکہ ضرورت کے وقت انہیں رقم کی فوری رسائی بھی ممکن ہو سکے ۔جوبلی لائف انشورنس کے ایم ڈی اور سی ای او جاوید احمد نے کہا کہ یہ شراکت داری مالی تحفظ کے شعبے میں جدت لانے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یو بی ایل کے گروپ ایگزیکٹو برانچ بینکنگ عبدالعلیم قریشی نے کہا کہ یو بی ایل ہمیشہ اپنے صارفین کے لیے جدید اور اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرنے میں پیش پیش رہا ہے۔

