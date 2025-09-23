صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متحدہ عرب امارات سے بیف ایکسپورٹ کا نیا آرڈر حاصل

  • کاروبار کی دنیا
متحدہ عرب امارات سے بیف ایکسپورٹ کا نیا آرڈر حاصل

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی گوشت برآمد کرنے والی کمپنی ڈی آرگینگ میٹ کمپنی لمیٹڈ نے متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی ایف زیڈ ای کے ساتھ اہم برآمدی معاہدہ کر لیا ہے۔

اس سلسلے میں کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ طور پر تفصیلات سے آگاہ کردیا ہے ۔ ارسال کردہ تفصیلات کے مطابق معاہدے کے تحت ڈی آرگینگ میٹ کمپنی لمیٹڈ متحدہ عرب امارات کو فروزن بون لیس بیف برآمد کرے گی جو وہاں انڈسٹریل اور گھریلو پراسیسنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کمپنی کے جاری کردہ خط کے مطابق اس برآمدی معاہدے کی مالیت تقریباً81لاکھ ڈالر ہے ،یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان کی گوشت برآمدات کے حجم میں اضافہ کرے گا بلکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی مزید مضبوط بنائے گا۔

