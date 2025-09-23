ازنیٹ-سپارکو کے تحت ویب جی آئی ایس اور اوپن سورس ٹیکنالوجیز پر عالمی کورس کاآغاز
کراچی(اسٹاف رپورٹر)اسپیس ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سینٹر (ایس آر ڈی سی)، سپارکو لاہور میں تقریب ہوئی جس میں پروگرامنگ برائے ویب جی آئی ایس ڈویلپمنٹ بذریعہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز کے پانچ روزہ بین الاقوامی تربیتی کورس کا آغاز کیا گیا۔
یہ پروگرام پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) کے زیر اہتمام اور ازنیٹ کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے ۔ تربیت میں عراق، سینیگال، لیبیا، ترکیہ اور تیونس سے آئے نمائندگان حصہ لے رہے ہیں۔عراق سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عمار عبد جاسم نے تمام ازنیٹ اسپانسرڈ نمائندگان کی جانب سے اظہار تشکر کیا۔چیئرمین سپارکو اور صدر ازنیٹ، محمد یوسف خان نے کہا کہ ماہر افرادی قوت کی تیاری اور خصوصی تربیت ہمیشہ سے سپارکو اور ازنیٹ کے بنیادی اہداف میں شامل ہے۔