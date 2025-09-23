ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کو خط لکھ کر انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا باضابطہ مطالبہ کردیا ہے۔
پاکستان ٹیکس بار کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں اورشدید بارشوں کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ خط میں کہا گیا کہ حالیہ سیلاب نے متعدد ٹیکس فائلرز کو بھی براہِ راست متاثرکیا جنہیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ پاکستان ٹیکس بار کے صدر انور کاشف ممتاز نے اپنے مؤقف میں واضح کیا کہ موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30ستمبر سے بڑھا کر31 اکتوبر کردی جائے ۔مزید براں خط میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 118 کے تحت فائلرز کو 90 روز کی مہلت دینے کا قانونی حق حاصل ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس سہولت پر فوری عملدرآمدکرے۔