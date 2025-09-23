صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کو خط لکھ کر انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا باضابطہ مطالبہ کردیا ہے۔

پاکستان ٹیکس بار کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں اورشدید بارشوں کے باعث کاروباری سرگرمیاں  متاثر ہوئیں۔ خط میں کہا گیا کہ حالیہ سیلاب نے متعدد ٹیکس فائلرز کو بھی براہِ راست متاثرکیا جنہیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ پاکستان ٹیکس بار کے صدر انور کاشف ممتاز نے اپنے مؤقف میں واضح کیا کہ موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30ستمبر سے بڑھا کر31 اکتوبر کردی جائے ۔مزید براں خط میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 118 کے تحت فائلرز کو 90 روز کی مہلت دینے کا قانونی حق حاصل ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس سہولت پر فوری عملدرآمدکرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان پر بھارتی ڈیزائنرز کے ڈیزائن کاپی کرنے پر تنقید

لاہور شوبز انڈسٹری میں کراچی سے زیادہ گند :میمونہ قدوس

سلمان بھائی آپ بھی عمرہ کریں، راکھی ساونت کی اپیل

ببرک شاہ نے ریما کو ‘اوور ریٹڈ’ قرار دے دیا

دعا لیپا نے فلسطین مخالف مؤقف پر ایجنٹ کو فارغ کر دیا

میکسیکو میں لاپتہ 2کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak