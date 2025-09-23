مارٹن ڈاؤ کو ڈریپ کا اسٹیبلشمنٹ لائسنس مل گیا
کراچی(بزنس ڈیسک)مارٹن ڈاؤ گروپ کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (ڈریپ) کی جانب سے کلینکل کیمسٹری ری ایجنٹس کی ری فِلنگ اور لیبلنگ کی ڈاون فلنگ سہولت کیلئے اسٹیبلشمنٹ لائسنس مل گیا۔
یہ پاکستان کے ڈائیگناسٹکس سیکٹر میں درآمدی متبادل کو فروغ دینے کے سلسلے میں اہم سنگِ میل ہے، اس منظوری کے ساتھ مارٹن ڈاؤ کی کلینکل کیمسٹری ری ایجنٹس down-filling سہولت کو مقامی سطح پر اعلیٰ معیار کے ڈائیگناسٹک ری ایجنٹس فراہم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے جس سے ملک بھر میں لیبارٹریوں تک رسائی آسان ہونے کے ساتھ مقامی پیداوار کو مستحکم بنانے کے قومی ہدف کی جانب پیش رفت ہوگی۔تقریباً 5 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے تیار کردہ یہ منصوبہ 2,600 مربع فٹ رقبے پر مشتمل ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت سالانہ 60 لاکھ سے زائد پیکٹس ہے ۔ مارٹن ڈاؤ اسپیشیلٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر سلیمان علوی نے کہا کہ ہمارے کلینیکل کیمسٹری ری ایجنٹس down-filling یونٹ کی ڈریپ سے منظوری مارٹن ڈاؤ اور پاکستان کے ہیلتھ کیئر شعبے کے لیے ایک سنگِ میل ہے۔