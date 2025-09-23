فلپ مورس انٹرنیشنل مسلسل تیسرے سال بھی فوربز کے نیٹ زیرو لیڈرز میں شامل
کراچی(بزنس ڈیسک)فلپ مورس انٹرنیشنل انکارپوریٹڈکو فوربز کی 2025 نیٹ زیرو لیڈرز فہرست میں شامل کیا گیا جہاں اسے 2025 میں چوتھی پوزیشن حاصل ہوئی۔
فلپ مورس انٹرنیشنل کی چیف سسٹین ایبلٹی آفیسر جینیفر موٹلِس نے کہا کہ ہماری سسٹین ایبلٹی اسٹریٹجی ہمارے کاروباری تبدیلی کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے ۔ فلپ مورس (پاکستان)لمیٹڈکے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی تاکیش نے کہا کہ ہماری ماحولیاتی تحفظ کی حکمت عملی ماحولیاتی تبدیلی سے متعلقہ خطرات کو کم کرنے اور لچک پیدا کرنے کے ساتھ کم کاربن مستقبل کے مواقع سے فائدہ اٹھانے پر مرکوز ہے۔