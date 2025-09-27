صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج کا ڈوئچے بورس ڈیٹا شاپ پراینڈ آف ڈے مارکیٹ ڈیٹا پروڈکٹ لانچ

کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج نے عالمی سطح پر ڈیٹا انضمام، شفافیت اور تجارتی جدت کی جانب اہم قدم اٹھاتے ہوئے ڈوئچے بورس اے جی کے تعاون سے ڈوئچے بورس ڈیٹا شاپ پر اپنا اینڈ آف ڈے مارکیٹ ڈیٹا پروڈکٹ باضابطہ طور پر لانچ کر دیا۔۔۔۔

۔ڈوئچے بورس اے جی پی ایس ایکس کا بین الاقوامی لائسنسر اور دنیا کے نمایاں مالیاتی ڈیٹا سروس فراہم کنندگان میں سے ایک ہے ۔یہ شراکت داری کیپٹل مارکیٹ کے وقار اور ساکھ کو بڑھانے کی پی ایس ایکس کی کاوشوں میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی ہے ۔

 

