ڈالرکی قدر کم،سونا اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر بڑھ گئی ،ادھر سونے اورچاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔۔۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 4پیسے کی کمی سے 281.37 روپے کا ہوگیا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 281.41 پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 10 ڈالر کی کمی سے 3740 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا ایک ہزار روپے کی کمی سے 3 لاکھ 95 ہزار 800 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 858 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 39 ہزار 334 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 64 روپے کی کمی سے 4599 روپے ہوگئی۔

 

