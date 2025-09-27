مرکنٹائل ایکسچینج میں 62ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں 62ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد71153رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے۔۔۔
جن کی مالیت 34.637 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیزبذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 8.894 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 7.637 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 4.492 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.549 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.173 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 494.647 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 385.897 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 318.494 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 273.786 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 114.969 ملین روپے ریکارڈکی گئی۔