این بی پی کو اسٹریٹجک کنٹری بیوشن پر یونین پے انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا
کراچی(بزنس ڈیسک)نیشنل بینک نے یونین پے انٹرنیشنل ایوارڈ برائے اسٹریٹجک کنٹری بیوشن مارکیٹنگ پروموشن ایوارڈ جیت لیا۔۔۔
یہ ایوارڈ یو پی آئی (پاکستان، قطر، بحرین اور افغانستان)کے کنٹری ہیڈ ندیم ہارون نے این بی پی کے صدر و سی ای او رحمت علی حسنی کو پیش کیا۔تقریب میں این بی پی کی سینئر قیادت بشمول عدنان ناصر، ایس ای وی پی/ چیف ڈیجیٹل آفیسر،فواد فرخ، ایس ای وی پی /گروپ چیف، اعتماد اسلامک بینکنگ؛ فیصل احمد ٹوپرا، ایس ای وی پی، ریٹیل بینکنگ؛ عمران فاروقی، ایس ای وی پی/ گروپ چیف آپریشنز اور نبیل اسلم ایس وی پی / ونگ ہیڈ کارڈز نے شرکت کی۔ اس موقع پر یونین پے انٹرنیشنل پاکستان اور بحرین کے ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ (پاکستان و بحرین)کاشف علی اور سینئر منیجر (پاکستان، افغانستان اور قطر) محمد علی عباس کے علاوہ Decagon پاکستان (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے سی ای او فہد محمود بھی موجود تھے ۔یہ اعزاز پاکستان کے معروف ڈسکاؤنٹ پلیٹ فارم گولوٹلو کے ساتھ این بی پی کے کامیاب مارکیٹنگ تعاون کو اجاگر کرتا ہے جس نے ملک بھر میں 30,000 سے زائد مرچنٹس پر رعایتیں فراہم کی ہیں۔ اس شراکت داری کے تحت این بی پی نے عملے اور صارفین کے لیے کئی مؤثر مہمات شروع کیں جن کے نتیجے میں ملک بھر میں ڈیبٹ کارڈ کے استعمال میں اضافہ، ڈیجیٹل چینلز کو اپنانے کی حوصلہ افزائی اور صارفین کی شمولیت کو فروغ ملا۔