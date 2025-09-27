سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز دن،ایک لاکھ 61،60اور پھر 62ہزار کی بلند سطح عبور
کراچی(بزنس رپورٹر)سٹاک ایکسچینج کی برق رفتاری نے نہ صرف سب کو حیران کردیا بلکہ عالمی و مقامی سطح پر اپنا لوہا بھی منوالیا۔ 100انڈیکس کیلئے کاروباری ہفتے کا آخری دن ریکارڈ ساز رہا۔۔۔
دوران ٹریڈنگ100انڈیکس نے یکے بعد دیگرے 3 نفسیاتی حدیں پار کرکے نئے ریکارڈز قائم کردئیے ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کا آغاز پہلی بار 1 لاکھ 59 ہزار 900 پوائنٹس کی ریکارڈ حد سے ہوا ،اسکے بعد 100 انڈیکس کی تیز رفتار سے دوران کاروبار1 لاکھ 60 ہزار ، 1 لاکھ 61 ہزار اور 1 لاکھ 62 ہزار کی سطحیں عبور ہو گئیں۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کے پہلے ٹریڈنگ سیشن میں بینچ مارک100انڈیکس 2 ہزار 530 پوائنٹس بڑھ کر پہلی بار 1 لاکھ 61 ہزار 810 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا ۔اس کے بعد دوسرے اور آخری ٹریڈنگ سیشن کا آغاز بھی ریکارڈ تیزی سے ہوااور تھوڑی دیر بعد ہی 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ 62 ہزار کی بھی ریکارڈ حد عبور کرگیا ۔سرمایہ کاری کے تسلسل میں مسلسل اضافے سے 100انڈیکس 3 ہزار 100 سے زائد پوائنٹس بڑھ کر پہلی بار 1لاکھ 62 ہزار 422 پوائنٹس کی بلند ترین حد تک ٹریڈ ہوا ۔ماہرین کے مطابق اسٹاک ایکسچینج کی شاندار رفتار کے پیچھے عوامل وزیر اعظم اور آرمی چیف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کامیاب ملاقات ،سی پیک فیز ٹو کی کامیابی کیلئے چین سے اہم معاہدے ،سعودی عرب سے اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی توقعات ، توانائی کے گردشی قرضوں کی کمی کاسرکاری منصوبہ ، اسٹیٹ بینک ذخائر میں مسلسل اضافہ ، آئی ایم ایف سے مثبت مذاکرات ، روپے کی قدر میں استحکام اور بلو چپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج ہیں۔ دن بھر بینکنگ ، انرجی، آئل اینڈ گیس، سیمنٹ اور فارما سیکٹرز کے حصص میں ریل پیل رہی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس2ہزار 976 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 1 لاکھ 62 ہزار 257 پوائنٹس کی ریکارڈ حد پر بند ہوا ،اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 1064 پوائنٹس کے اضافے سے 49723.02 اور آل شیئرز انڈیکس 1420 پوائنٹس بڑھ کر 99380.23 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دن بھر سرمایہ کاروں کا اعتماد 95 ارب روپے کی لیورج ادائیگیوں کے باوجود متزلزل نہ ہوسکا اور 100 انڈیکس مسلسل ریکارڈ سطح کے ساتھ پروان چڑھتا رہا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 272ارب روپے کامنافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا حجم 18 ہزار ارب روپے سے بڑھ کر 19 ہزار ارب روپے سے تجاوز کرگیا۔مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 228 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ،230 میں کمی اور 26 میں استحکام رہا۔ مجموعی طور پر 1 ارب 71 کروڑ 49 لاکھ 17 ہزار 163 روپے مالیت شیئرز کے سودے 70 ارب 75 کروڑ روپے میں طے ہوئے ۔ اسٹاک ایکسپرٹ سلمان نقوی نے دنیا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ رواں ماہ بینچ مارک 100 انڈیکس تقریبا 13 ہزار پوائنٹس بڑھ چکا ہے اور یہ سب معاشی و سفارتی محاذ پر کامیابی کا نتیجہ ہے جبکہ آئندہ دنوں میں مزید معاشی خوشخبریاں 100 انڈیکس کو با آسانی 1 لاکھ 65 ہزار کی ریکارڈ حد پار کرادیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ سال ستمبر سے لے کر رواں سال ستمبر تک مارکیٹ نے سرمایہ کاروں کو 98 فیصد منافع دیا ہے جو کہ عالمی و مقامی سطح پر منفرد ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے ۔