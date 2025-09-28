اسٹاک ایکسچینج : دوران ہفتہ تیزی، 4200 سے زائد پوائنٹس بڑھے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ ہفتے کے دوران تاریخی تیزی کا مظاہرہ کیا، جہاں 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ 62 ہزار 257 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔
اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 4 ہزار 219 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 2.70 فیصد کے مساوی ہے ۔ اس دوران انڈیکس کی کم ترین سطح 1 لاکھ 57 ہزار 245 پوائنٹس رہی جبکہ ہفتے کے دوران انڈیکس نے 1 لاکھ 62 ہزار 422 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی چھوئی۔مارکیٹ میں مجموعی طور پر 8 ارب 35 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا، جن کی مالیت تقریباً 300 ارب روپے رہی۔ اسی طرح مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جو 468 ارب روپے کے اضافے کے بعد 18 ہزار ارب سے بڑھ کر 19 ہزار ارب روپے تک پہنچ گئی۔ستمبر کے مہینے میں 100 انڈیکس نے مجموعی طور پر 13 ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد مارکیٹ پر مسلسل بڑھ رہا ہے ۔اسٹاک ماہرین کے مطابق یہ تیزی نہ صرف سرمایہ کاری کے مضبوط رجحان کی عکاسی کرتی ہے بلکہ ملکی معیشت کے بڑھتے ہوئے استحکام کا بھی اشارہ ہے ۔ ان کے مطابق، سرمایہ کاروں کے لیے یہ ہفتہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا اور آنے والے دنوں میں مارکیٹ مزید مثبت سمت اختیار کرنے کی توقع ہے۔