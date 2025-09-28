روپیہ تگڑا، ڈالر کی قیمت میں کمی، سونا 1900 روپے مہنگا
کراچی(بزنس ڈیسک)اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے سستا ہو کر 281.46 روپے سے کم ہو کر 281.37 روپے پر بند ہوا۔
اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 10 پیسے گھٹ کر 282.40 روپے رہ گئی۔ اس سے دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کے نرخوں کا فرق کم ہو کر صرف 1.03 روپے رہ گیا۔ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق دیگر اہم غیر ملکی کرنسیوں میں بھی کمی دیکھی گئی۔ یورو 2.05 روپے سستا ہو کر 332.81 روپے پر بند ہوا۔ دوسری جانب عالمی و مقامی گولڈ مارکیٹس میں تین روز کے وقفے کے بعد سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں 24 کیرٹ فی تولہ سونا 1900 روپے مہنگا ہوکر 3 لاکھ 97 ہزار 700 روپے کا ہوگیا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 1629 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 40 ہزار 963 روپے رہی۔