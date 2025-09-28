افغانستان کی برآمدات میں 54 فیصد اضافہ ریکارڈ
کراچی(این این آئی)عالمی بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی برآمدات میں رواں سال کی ششماہی کے دوران 54 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں سب سے بڑا حصہ پاکستان کا ہے۔
رپورٹ کے مطابق افغانستان کی مجموعی برآمدات کا 41 فیصد پاکستان کو ہوا، جن میں خوراک کی اشیا کا حصہ 73 فیصد سے زائد رہا، جو زیادہ تر پاکستان اور بھارت کو سپلائی کی گئیں۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں سیلابی صورتحال کے باعث خوراک کی طلب میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں افغانستان کی خوراک کی برآمدات 155 ملین ڈالر تک جا پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جولائی میں ہونے والے دو طرفہ تجارتی معاہدے کے تحت ٹیرف میں کمی نے بھی برآمدات کو فروغ دیا۔رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے افغانستان سے خوراک کی درآمدات میں اضافہ ہوا، تاہم کوئلے اور ٹیکسٹائل کی درآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ششماہی کے مقابلے میں رواں سال ٹیکسٹائل کی درآمدات میں 41 فیصد کمی آئی، جس کی بڑی وجہ پاکستان کی جانب سے ٹیرف میں اضافہ ہے۔ اسی طرح کوئلے کی درآمد بھی 40 فیصد گھٹ کر 6.8 ملین ڈالر سے کم ہو کر تقریباً ایک ارب ڈالر تک محدود رہی، کیونکہ پاکستان نے عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کے باعث سستا متبادل تلاش کیا۔