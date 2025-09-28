صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس آئی سی پی : لسٹڈ کمپنیوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری

کراچی(بزنس رپورٹر)ذمہ دارانہ کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کیلئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس آئی سی پی) نے لسٹڈ کمپنیوں کیلئے گورننس ڈسکلوژرز سے متعلق گائیڈ لائنز میں مجوزہ اضافوں کا مسودہ عوامی مشاورت کے لیے جاری کر دیا۔

وفاقی حکومت نے اپنی تازہ ملکی سطح پر طے شدہ شراکت کے تحت موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہداف کے حصول کا عہد کیا ،ان اہداف کی تکمیل کیلئے وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے حال ہی میں پاکستان گرین ٹیکسونومی جاری کی ہے۔

