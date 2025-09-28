پاکستانی تاجروں کیلئے عمان کی بزنس ایکسپریس ویزا اسکیم شروع
کراچی(رپورٹ:محمد حمزہ گیلانی)پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے عمان کی حکومت نے تاریخی سہولت کا اعلان کرتے ہوئے تیز رفتار بزنس ویزا اسکیم متعارف کرا دی ہے، جس کے تحت پاکستانی تاجروں کو محض 21 دن میں ویزا جاری کیا جائے گا۔
اس اقدام سے دونوں ممالک کے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ایکسپریس ویزا پالیسی کے تحت پاکستانی تاجروں کو عمانی اسپانسر درکار ہوگا جبکہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (FPCCI) کا بونافائیڈ سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ سرٹیفکیٹ عمان میں پاکستانی سفارتخانے کو ارسال کیا جائے گا، جس کے بعد سفارتخانہ ریفرل لیٹر جاری کرے گا اور متعلقہ عمانی اسپانسر کے ذریعے ویزا حاصل کیا جا سکے گا۔پاکستانی سفارتخانے نے ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں کو اس عمل کے لیے فوکل پرسن نامزد کیا ہے ۔دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ثاقب فیاض مگوں نے کہا کہ ایکسپریس ویزا پالیسی کے ذریعے پاکستانی تاجروں کو تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا ریلیف دیا گیا ہے ، جس سے نہ صرف تجارتی بلکہ سفارتی تعلقات بھی مزید مستحکم ہوں گے ۔انہوں نے کہا کہ یہ سہولت حکومت پاکستان کی بہترین سفارتی کاوشوں اور ایف پی سی سی آئی کے حالیہ دورئہ عمان کا نتیجہ ہے ، جس کے باعث بزنس ایکسپریس ویزا پالیسی ممکن ہوئی۔ ان کے مطابق اس نئی سہولت سے عمان میں سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے امکانات بھی نمایاں ہوں گے۔