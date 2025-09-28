آباد جلد آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک قائم کرے گا،محسن شیخانی کا اعلان
کراچی(بزنس رپورٹر)ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز (آباد) کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس آباد ہاؤس کے جناح ہال میں منعقد ہوا۔
جس میں آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی چیئرمین آباد محمد حسن بخشی، سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید، وائس چیئرمین طارق عزیز ، چیئرمین سدرن ریجن احمد اویس تھانوی سمیت بڑی تعداد میں ممبران نے شرکت کی۔اجلاس میں موجودہ قیادت نے اپنی ایک سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی اور آئندہ کے اہداف طے کیے ۔چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے اپنی ٹیم کی سالانہ کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ آباد نے قبضوں کے مسئلے پر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی فیسلی ٹیشن کمیٹی کا حصہ بننے کا موقع بھی ملا، جبکہ حکومت نے نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے آباد کو 7 کروڑ روپے فراہم کیے ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ سال یہ رقم بڑھ کر 40 سے 50 کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی۔ یہ اقدام آباد کی تاریخ کا انقلابی قدم قرار دیا گیا ہے ، جس کے تحت انجینئرنگ کے طلبہ کو چار سالہ کورس کی سہولت ملے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ پہلی بار آباد میں ان ہاؤس ایکسپو منعقد کیا گیا ۔ اس موقع پر آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی نے اعلان کیا کہ آباد جلد آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک قائم کرے گا ، تاکہ نئے لوگوں کو مواقع فراہم کیے جا سکیں۔