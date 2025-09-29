صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران کی میثاق معیشت کیلئے پیشرفت کی اپیل

لاہور (آئی این پی )آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ معیشت اور کاروبار کی ترقی کیلئے سیاسی استحکام نا گزیر ہے ، سیاسی افرا تفری اور انتشار کی فضاء سے ملکی اور غیر سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے۔۔۔

حکومت ،اپوزیشن سے اپیل ہے میثاق معیشت کیلئے پیشرفت کریں ، غیر ملکی قرضے اتارنے کیلئے قومی پالیسی نا گزیر ہے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک کی بقاء کیلئے اتحاد اور معیشت کامضبوط ہونا بے حد ضروری ہے جس کیلئے سب کو اپنے سیاسی اور ذاتی اختلافات کو پس پشت ڈالنا ہوگا ۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید ضرور کریں لیکن مایوسی نہ پھیلائی جائے اس سے نہ صرف غیر ملکی بلکہ ملکی سرمایہ کا ری بھی متاثر ہو رہی ہے ۔پاکستان سیاسی عدم استحکام کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا ، دھرنوں اور احتجاج کی سیاست نے ملک کا بڑا نقصان کیا ہے ۔انہوں نے کہاکہ عام عوام سمیت تمام شعبوں کے ٹیکس دہندگان کو ٹیکسیشن پالیسی کی مشاورت میں شامل کیا جائے اور ان کی تجاویز کو نظر انداز کرنے کی بجائے زیر غور لایا جائے ۔ 

 

