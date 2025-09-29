ٹرمپ سے ملاقات، تعلقات کو نئی جہت ملی ،افتخار ملک
لاہور(اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار ملک نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقاتوں سے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں مثبت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹریٹجک طور پرقدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہ عالمی امن اور علاقائی استحکام میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نئی گرم جوشی اور مضبوطی سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے ، امریکی مارکیٹ تک تجارتی رسائی بڑھانے اور اقوام عالم میں پاکستان کی پوزیشن اور موقف کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گ۔ افتخار علی ملک نے کہا کہ بائیڈن کا دور پاکستان کیلئے امریکی بے حسی کی ایک واضح مثال تھا جبکہ موجودہ امریکی صدر کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات استوار ہونا بڑی سیاسی و سفارتی کامیابی ہے ۔