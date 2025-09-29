بڑی معیشتیں نئے اتحادی ڈھونڈ رہی ہیں ،ملک بوستان
کراچی(این این آئی)چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ملک بوستان نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کامیاب ترین دورہ امریکا اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے وزیراعظم کے خطاب کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔
ملک بوستان نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری بہادر مسلح افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بے مثال پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی قیادت میں سات بھارتی طیاروں کوزمین چٹا دی گئی،پاکستان طاقت میں ہونے کے باوجود صدر امریکا کی فہم وفراست قیادت کے سبب جنگ بندی پر آمادہ ہوا،امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار جنگ ختم کرانے میں اہم ترین رہا اور وزیراعظم نے بھی امریکی صدر سے ملاقات میں برملا اس کا اظہار کیا۔ ملک بوستان نے کہا کہ اب دنیا کے حالات بدل رہے ہیں ، بڑی معیشتیں نئے اتحادی اور نئے پارٹنر ڈھونڈ رہی ہیں ، پاکستان کی ریاست، تعلیمی اداروں اور کروڑوں نوجوانوں کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ نئی بدلتی دنیا میں ٹیلنٹ اور کارکردگی سے اپنی جگہ بنائیں۔