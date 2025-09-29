صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی نمائشیں برآمدات میں اضافے کا ذریعہ ،کارپٹ مینو فیکچرر ز

  کاروبار کی دنیا
لاہور (آئی این پی )کارپٹ مینو فیکچرر زاینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان اور چیئرمین عالمی نمائش ریاض احمد نے کہا ہے کہ پاکستان ، ترکیہ اور جرمنی میں منعقد ہونے والی عالمی نمائشیں پاکستانی ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کیلئے ترقی کی نئی راہیں کھولنے اور برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنیں گی۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے 7سے 9اکتوبر تک لاہور میں منعقدہ ہونے والی ہاتھ سے بنے قالینوں کی 41وں عالمی نمائش کی تیاریوں کے سلسلہ میں منعقد ہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ چیئرمین پی سی ایم ای میاں عتیق الرحمان اور چیئرمین عالمی نمائش ریاض احمد نے تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک سے 100سے زائد کمپنیوں کی جانب سے عالمی نمائش میں شرکت کیلئے رجسٹریشن کرانا پاکستان کی ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت پر بھرپور اعتماد کو ظاہر کرتا ہے ۔

 

