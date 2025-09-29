تجارتی تنازعات کے حل کیلئے کمیشن کا قیام خوش آئند ، شاہد عمران
لاہور(اے پی پی)وفاقی چیمبر کی ریجنل کمیٹی برائے خوراک کے کنوینر شاہد عمران نے کہا کہ تجارتی تنازعات کے حل کیلئے کمیشن کے قیام کا اعلان تاریخی اقدام اور بین الاقوامی کمپنیوں کے تنازعات کے حل کی جانب پہلا بڑا قدم ہے۔
وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر تجارت کی جانب سے آسیان سفیروں کے ساتھ ملاقات کے دوران اس فورم کے قیام کا اعلان ایک بڑا سنگ میل ہے جو تجارت سے متعلق تنازعات، بالخصوص بین الاقوامی تجارتی کمپنیوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔