بزنس کمیونٹی عالمی حلال معیشت سے خود کو ہم آہنگ کرے ، ساجد عزیر میر
لاہور(آن لائن)صدر پاکستان بزنس فورم لاہور ریجن ساجد عزیز میر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ کھربوں ڈالر کی تیزی سے فروغ پاتی عالمی حلال معیشت سے خود کو مؤثر انداز میں ہم آہنگ کرے۔۔۔
کیونکہ اس شعبے میں اس کے پاس بے پناہ صلاحیت اور ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر حلال انڈسٹری غیر معمولی رفتار سے ترقی کر رہی ہے ۔یہ صنعت صرف مسلم آبادی تک محدود نہیں رہی، بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے ، جو ہمارے جیسے ممالک کے لیے ایک نادر موقع فراہم کرتی ہے۔