فنانشل انسٹی ٹیوشنز ریزولوشن ڈپارٹمنٹ قائم کردیا گیا

  • کاروبار کی دنیا
فنانشل انسٹی ٹیوشنز ریزولوشن ڈپارٹمنٹ قائم کردیا گیا

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے بحران زدہ بینکوں کے منظم حل اور ڈپازٹرز کے مفادات کے تحفظ کیلئے ریزولوشن اتھارٹی مقر کردی ۔مرکزی بینک نے بحران زدہ مالیاتی اداروں سے بروقت نمٹنے اور مالیاتی استحکام یقینی بنانے کیلئے فنانشل انسٹی ٹیوشنز ریزولوشن ڈپارٹمنٹ قائم کردیا ہے۔

اسٹیٹ بینک نے واضح کیا ہے کہ ریزولوشن پلاننگ بحران زدہ بینکوں کے مؤثر اور منظم حل کیلئے پیشگی تیاری کا لازمی عنصر ہے اور اسی مقصد کے تحت مالیاتی اداروں کو کلیدی معلومات فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ مرکزی بینک کے مطابق تمام بینک، مائیکروفنانس بینک اور ڈیولپمنٹ فنانس ادارے 31 دسمبر 2025 کی مالیاتی پوزیشن کی بنیاد پر مطلوبہ ابتدائی معلومات تیار کریں اور 30 اپریل 2026 تک اسٹیٹ بینک کو تصدیق بھجوائیں۔ مزید برآں اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی معلومات سالانہ یا زیادہ تواتر سے اپ ڈیٹ کریں تاکہ کاروباری سرگرمیوں، گروپ اسٹرکچر یا اہم اداروں میں کسی بھی تبدیلی کو بروقت مدنظر رکھا جاسکے ۔ بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ سطحی عہدیدار کواس عمل کی نگرانی کے لیے نامزد کریں۔

