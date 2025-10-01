صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 52 ارب روپے کے سودے

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 52ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد51894رہی۔

زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 24.684 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 12.103 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.992 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.916 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.992 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.959 ارب روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 485.107 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 382.127 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 301.580 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 258.955 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 76.307 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

