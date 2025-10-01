صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ سے 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی خریداری

  • کاروبار کی دنیا
انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ سے 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی خریداری

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے جون 2025 میں انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ سے 50 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے ڈالر خریدے جس کے بعد مالی سال 2025 کے دوران مرکزی بینک کی مجموعی خریداری کا حجم 7 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے زرمبادلہ کی اس بڑی سطح پر خریداری نہ صرف ملکی ذخائر کو سہارا دینے کیلئے اہم اقدام ہے بلکہ یہ حکمتِ عملی مستقبل میں بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو گی۔ ڈالر کی مسلسل خریداری اور بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی کے باوجود ذخائر جون 2025 تک بڑھ کر 14 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح تک جا پہنچے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

رشوت لینے پر ڈولفن فورس کے 4 اہلکار نوکری سے برخاست

کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والا گرفتار

اسلحہ کی نمائش کرنے والاپکڑا گیا

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا شہری حوالات پہنچ گیا

ناقص سلنڈرکی تنصیب پرگرفتاری

چائلڈلیبر لینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak