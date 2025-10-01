انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ سے 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی خریداری
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے جون 2025 میں انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ سے 50 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے ڈالر خریدے جس کے بعد مالی سال 2025 کے دوران مرکزی بینک کی مجموعی خریداری کا حجم 7 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے زرمبادلہ کی اس بڑی سطح پر خریداری نہ صرف ملکی ذخائر کو سہارا دینے کیلئے اہم اقدام ہے بلکہ یہ حکمتِ عملی مستقبل میں بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو گی۔ ڈالر کی مسلسل خریداری اور بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی کے باوجود ذخائر جون 2025 تک بڑھ کر 14 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح تک جا پہنچے۔