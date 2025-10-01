نجی ٹیکسٹائل ملز کا برآمدی ملبوسات کے آپریشنز بند کرنیکا فیصلہ
کراچی(بزنس رپورٹر)نجی ٹیکسٹائل ملز نے اپنے ایک اہم اعلان میں بتایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 29 ستمبر 2025 کو منعقدہ اجلاس میں برآمدی ملبوسات (ایکسپورٹ اپیرل) کے کاروباری آپریشنز بند کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
کمپنی اعلامیہ کے مطابق برآمدی ملبوسات کا شعبہ جو کہ انتہائی مزدور بَھرا شعبہ ہے مسلسل منافع کے دباؤ کا شکار رہا،اس کی بڑی وجوہات میں خطے کی سطح پر سخت مقابلہ، روپے کی قدر میں استحکام، حکومت کی حالیہ پالیسی تبدیلیاں جیسے ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس میں اضافہ، نامزد فیبرک کی بڑھتی ہوئی لاگت اور توانائی کے بلند ٹیرف شامل ہیں۔ان تمام عوامل نے مجموعی طور پر اس شعبے کے لاگت کے ڈھانچے اور منافع کو بری طرح متاثر کیا جس کے نتیجے میں آپریشنل نقصانات کا سلسلہ جاری رہا۔کمپنی نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ صرف برآمدی ملبوسات کے شعبے تک محدود ہے جبکہ دیگر اہم شعبے بشمول ہوم ٹیکسٹائل، اسپننگ اور ویونگ اپنے معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔