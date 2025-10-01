آن لائن پورٹل ریٹرن جمع کرانیوالوں کیلئے درد سر بن گیا
کراچی(رپورٹ:حمزہ گیلانی)ایف بی آر کا آن لائن پورٹل ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کیلئے درد سر بن گیا۔ 30 ستمبر کی آخری تاریخ اور ایف بی آر کا آن لائن پورٹل آئی آر آئی ایس کی کارکردگی انتہائی ابتر ہے۔۔۔
اس ضمن میں سینئر ٹیکس ایکسپرٹ عمران اعوان نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ایف بی آر کے آن لائن پورٹل سے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یعنی ایم آئی ایس میں سے انکم ریٹرن ایڈ سورس کا کالم غائب ہوگیا ہے جس کے سبب ٹیکس دہندگان کے ریٹرن فائل کرنے سے قاصر ہیں۔ عمران اعوان نے بتایا کہ 36 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود ایم آئی ایس کا ایڈسورس کالم بحال نہیں ہوا ۔ سیلاب کی ابتر صورتحال ، موسلادھار بارشوں کے باعث بزنس کمیونٹی تاحال مشکلات کا شکار ہے۔ وزارت خزانہ کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی مدت میں توسیع کرنا چاہیے تاکہ ایف بی آر کو محصولات اکھٹا کرنے میں بھی آسانی ہوسکے ۔عمران اعوان نے مزید بتایا کہ انکم قوانین کی رو سے ایف بی آر کو مالی گوشوارے جمع کرانے کی حتمی تاریخ 30 ستمبر کو ہر صورت بڑھانا ہوگا، تاہم ایف بی آر نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے مالی گوشواروں کو ہر صورت 30 ستمبر تک بھرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اسی سبب ایف بی آر کے آن لائن پورٹل آئی آر آئی ایس پر اضافی بوجھ عائد ہوگیا ہے اور آن لائن کارکردگی انتہائی متاثر ہوگئی ہے۔