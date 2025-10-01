صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

کراچی(آئی این پی)تاجروں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کردیا اور کہا حکومت تاریخ میں کم از کم ایک ماہ کی توسیع کرے۔

کراچی چیمبر، آباد اور نارتھ کراچی ایسوسی ایشن سمیت مختلف تاجر تنظیموں نے کہا ہے کہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث کاروباری نظام متاثر ہوا ہے ، جبکہ انٹرنیٹ مسائل کے سبب بروقت ریٹرنز فائل کرنا ممکن نہیں۔صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا کہ ملک کے بیشتر شہروں میں حالیہ بارشوں اور تباہ کاریوں سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں ، اس لیے حکومت ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں کم از کم ایک ماہ کی توسیع کرے ۔نارتھ کراچی ایسوسی ایشن کے صدر فیصل معیز نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کاروباری طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے اور انکم ٹیکس فائلنگ میں توسیع سے تاجر برادری کو سہولت ملے گی۔ انکم ٹیکس ریٹرنز سے متعلق پیچیدہ شرائط اور مختصر وقت دینا کاروباری طبقے کے ساتھ زیادتی ہے۔

