سٹاک ایکسچینج :تاریخی تیزی،1لاکھ 65 ہزارکی بلند سطح عبور
کراچی(بزنس رپورٹر)سٹاک ایکسچینج کی برق رفتاری نے نہ صرف سب کو حیران کردیا بلکہ عالمی و مقامی سطح پر اپنا لوہا بھی منوالیا۔ 100انڈیکس کیلئے کاروباری ہفتے کے دوسرا دن ریکارڈ ساز رہا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس نے یکے بعد دیگرے دو نفسیاتی حدیں پار کرکے نئے ریکارڈز قائم کردیے۔
سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کا آغاز 506 پوائنٹس کی تیزی سے 1 لاکھ 64 ہزار 354 پوائنٹس کی ریکارڈ حد سے ہوا، اسکے بعد 100 انڈیکس کی تیز رفتار ی سے دوران کاروبار1 لاکھ 65 ہزار اور پھر1 لاکھ 66 ہزار کی سطح عبور ہو گئیں۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ 66 ہزار پوائنٹس کا ہندسہ پار کرگیا۔ماہرین کے مطابق اسٹاک ایکسچینج کی شاندار رفتار کے پیچھے عوامل وزیر اعظم اور آرمی چیف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کامیاب ملاقات ،سی پیک فیز ٹو کی کامیابی کیلئے چین سے اہم معاہدے ،سعودی عرب سے اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی توقعات ، توانائی کے گردشی قرضوں کی کمی کاسرکاری منصوبہ ، اسٹیٹ بینک ذخائر میں مسلسل اضافہ ، آئی ایم ایف سے مثبت مذاکرات ، روپے کی قدر میں استحکام اور بلو چپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج ہیں ۔ دن بھر بینکنگ ، انرجی، آئل اینڈ گیس، سیمنٹ اور فارما سیکٹرز کے حصص میں ریل پیل رہی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1ہزار 645 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 1 لاکھ 65 ہزار 493 پوائنٹس پر بند ہوا ۔
اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 715.15 پوائنٹس کے اضافے سے 50986.83اورآل شیئرز انڈیکس 537.02 پوائنٹس بڑھ کر 100542.55 پوائنٹس پر بند ہوا،اس دوران سرمایہ کاروں کو 120ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 19 ہزار 263ارب روپے سے تجاوز کرگیا ۔مجموعی طور پر 488 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہواجس میں سے 175 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ، 288 میں کمی اور 24 میں استحکام رہا۔گزشتہ روز 1 ارب 34 کروڑ 97 لاکھ 98 ہزار 22 روپے مالیت شیئرز کے سودے 76 ارب 77 کروڑ روپے میں طے ہوئے ۔ سٹاک مارکیٹ کے سابق ڈائریکٹر امین یوسف نے دنیا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ رواں ماہ بینچ مارک 100 انڈیکس 13ہزار پوائنٹس بڑھ چکا ہے اور یہ سب معاشی و سفارتی محاذ پر کامیابی کا نتیجہ ہے جب کہ آئندہ دنوں میں مزید معاشی خوشخبریاں 100 انڈیکس کو با آسانی نئے ریکارڈ حد پار کرادیں گے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ سال ستمبر سے لے کر رواں سال ستمبر تک مارکیٹ نے سرمایہ کاروں کو 98 فیصد منافع دیا جو کہ عالمی و مقامی سطح پر منفرد ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے ۔