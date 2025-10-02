اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس 146پوائنٹس بڑھ گیا
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدھ کو کاروبار اتارچڑھاؤ کا شکار رہا تاہم دن کے اختتام پر 100 انڈیکس مثبت زون میں بند ہوا۔
تفصیلات کے مطابق کاروباری ہفتے کے تیسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں ابتدائی سیشن کے دوران زبردست خریداری دیکھنے میں آئی، 800 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس 1 لاکھ 66 ہزار 522 پوائنٹس پر جاپہنچا،بعدازاں پرافٹ ٹیکنگ کا رجحان غالب آگیا جس کے نتیجے میں ایک موقع پر 100 انڈیکس 164,155.32 پوائنٹس کی کم ترین سطح پر بھی دیکھا گیا۔کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 146 پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ 65 ہزار 640 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 اورآل شیئرز انڈیکس میں بھی تیزی رہی ۔گزشتہ روز 55 ارب 35 کروڑ روپے مالیت کے ایک ارب 38 لاکھ شیئرز کا لین دین ہوا۔ مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 173 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ،287میں کمی اور26میں استحکام رہا۔