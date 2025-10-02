صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا3500روپے مزید مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مستحکم رہا،ادھرسونے کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔۔۔

جس کے نتیجے میں مقامی و بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین ترین سطح پر جاپہنچیں، چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 281.31 روپے کا ہوگیا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 282.35 روپے پرمستحکم رہا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر کے نمایاں اضافے سے پہلی بار 3890 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 3500 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 10 ہزار 278 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3001 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 51 ہزار 747 روپے ہوگئی۔

 

