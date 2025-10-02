صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں66ارب کے 63241سودے

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 66ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد63241رہی۔

زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 44.195 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 8.272 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.239 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.891 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 2.101 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.038 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 311.490 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 235.891 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 111.019 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 101.366 ملین روپے  اورکاپر کے سودوں کی مالیت 73.954 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

