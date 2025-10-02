صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پیک کی طرز پرپاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے ،افتخارعلی ملک

  • کاروبار کی دنیا
سی پیک کی طرز پرپاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے ،افتخارعلی ملک

لاہور(اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ سی پیک کی طرز پر پاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے تاکہ حالیہ تاریخی دفاعی معاہدے کو مزید تقویت مل سکے ۔

بدھ کو یہاں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی اور علاقائی اقتصادی تبدیلیوں کا تقاضا ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعاون کو منظم اقتصادی راہداریوں میں وسعت دیں تاکہ باہمی تحفظ، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ حالیہ معاہدے کے ساتھ اقتصادی راہداری کے اجراسے دوطرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوٹنگ کے دوران کاظم پاشا نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا:سعدیہ امام

صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں:صنم جنگ

ہوسکتا ہے ہالی ووڈ سٹار سلویسٹر سٹالون مجھے جانتے ہوں:جان ریمبو

میری امی کو شو پسند آیا، عائشہ عمر کا لازوال عشق پر رد عمل

پیرس فیشن ویک، ایشوریا رائے کے ہیرے جڑی شیروانی میں جلوے

سید جبران نے حارث رؤف سے معافی مانگ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak