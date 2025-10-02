سی پیک کی طرز پرپاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے ،افتخارعلی ملک
لاہور(اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ سی پیک کی طرز پر پاک سعودی اقتصادی راہداری شروع کی جائے تاکہ حالیہ تاریخی دفاعی معاہدے کو مزید تقویت مل سکے ۔
بدھ کو یہاں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی اور علاقائی اقتصادی تبدیلیوں کا تقاضا ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعاون کو منظم اقتصادی راہداریوں میں وسعت دیں تاکہ باہمی تحفظ، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ حالیہ معاہدے کے ساتھ اقتصادی راہداری کے اجراسے دوطرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔