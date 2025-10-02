چھوٹے تاجروں پر ٹیکس بوجھ ڈالنا ترجیح نہیں،چیف کمشنر
کراچی(بزنس رپورٹر)چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس ون قاضی حفظ الرحمٰن نے کہا ہے کہ چھوٹے تاجروں پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا کبھی ہماری ترجیح نہیں رہا بلکہ ہمارا مقصد مختلف کاروباری شعبوں سے منصفانہ ریٹرن جمع کرانا اور واجب الادا ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے ۔۔۔
انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے تاجروں کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کے لیے سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے کیلئے مختلف اقدامات بھی کیے گئے ہیں لیکن کاروباری برادری کی طرف سے ٹیکس وصولی کے اعداد و شمار نہایت مایوس کن ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ تاجر اتحاد کے صدر جمیل پراچہ کی قیادت میں آنے والے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔چیف کمشنر نے کہا کہ حکومت نے اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا اور ہمارا ہدف ان شعبوں سے ٹیکس لینا ہے جو طویل عرصے سے اپنا واجب الادا ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ٹیکس نادہندگان کی فہرست میں شامل بڑے ٹیکس نادہندگان کے خلاف جلد قانونی کاروائی کا آغاز کریں گے ۔سندھ تاجر اتحاد کے صدر جمیل پراچہ نے کہا کہ ان کی تنظیم نے نان فائلر تاجروں کو ایف بی آر کے دائرے میں لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تاجر برادری کو بروقت ٹیکس کی رضاکارانہ ادائیگی کرنے پر قائل کریں گے اور ساتھ ہی انہوں نے ٹیکس نادہندگان کے خلاف آر ٹی او 1 کی کاروائیوں کی حمایت بھی کی۔